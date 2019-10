In Sicilia il convegno nazionale di Arti terapie

Sarà la Sicilia ad ospitare la XVII° edizione del Convegno Nazionale di Arti Terapie, un incontro che attrarrà a sé professionisti ed appassionati da tutta Italia. Si svolgerà dal 26 al 27 ottobre, all'hotel Costa Verde di Cefalù, per la prima volta sull’isola il congresso organizzato da Artedo intitolato “ISOla creativa”, quest’ultimo sarà un incontro di aggiornamento per tutte le arti terapie e discipline olistiche praticate in tutto il territorio nazionale e internazionale, oltre ad essere un momento dedicato alla promozione e alla conoscenza della loro pratica come strumento di relazione e di approccio al disagio fisico, psichico e sociale.

L’incontro prevedrà il dibattito tra diversi professionisti, numerosi momenti di formazione e contributi video. Il congresso non è soltanto rivolto alle figure professionali specifiche del settore ma anche ai professionisti di altri settori che in comune hanno sicuramente l’approccio con la persona e la ricerca del benessere psicofisico di essa. Per questi motivi le attività saranno aperte anche ai medici, assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, insegnanti e studenti. Un incontro formativo, quello organizzato da Artedo sede Sicilia, volto ad accrescere l’esperienza sensoriale, emotiva ed empatica attraverso esperienze dirette ed immersive che aiutano l’individuo a rigenerarsi ascoltando i bisogni del proprio corpo e recuperando l’equilibrio interiore attraverso l’incontro tra tecniche del passato e pratiche odierne. Tra le attività che prenderanno vita ci saranno: laboratori di musicoterapia, esecuzioni dirette e interattive di Arteterapia ed esperienze emozionali come il bagno sonoro vibrazionale. La realtà Artedo nasce in Italia, aprendo delle sedi in tutto il territorio nazionale e da quasi due anni ha aperto le porte di quattro sedi anche in Cina e in Africa.

