Prenotazioni di visite ed esami, in Sicilia al via l'iter del SovraCup

Prende il via in Sicilia il percorso per il SovraCup, il sistema di prenotazione integrato che dovrebbe mettere a sistema le prenotazioni sanitarie attraverso la messa in rete del Centri unici di prenotazione provinciali dell'Isola.

Di fatto, il SovraCup dovrebbe agevolare i pazienti nella prenotazione delle prestazioni del Servizio sanitario facilitando l'accessibilità alle strutture erogatrici di prestazioni specialistiche. Si eviteranno allo stesso tempo le prenotazioni multiple, che allungano notevolmente i tempi di attesa, e si avrà inoltre un costante monitoraggio delle liste d’attesa e dell’appropriatezza delle prescrizioni.

Nei giorni scorsi - fa sapere l'assessorato regionale alla Salute - sono stati perfezionati i contratti tra la Regione Siciliana e il raggruppamento di imprese formato da Almaviva, Almawave, Indra Italia e Pwc Coopers Advisoring.

Si partirà, a gennaio 2021, "federando" i Cup di Catania, Messina ed Enna e poi, entro la primavera dello stesso, estendere il sistema anche alle altre strutture (pubbliche e private) del Sistema sanitario regionale.

Tra le novità più significative introdotte dal SovraCup c’è l’interfaccia web: un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni (dagli operatori Cup locali ai medici di Medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso) di effettuare e gestire una prenotazione provvedendo anche al pagamento del ticket tramite PagoPa.

Il cittadino, in pratica, avrà a disposizione un’App per la prenotazione delle visite che, tramite la lettura del codice a barre della ricetta ‘dematerializzata’, gli ricorderà poi la data dell’appuntamento, dando anche le indicazione del percorso per il raggiungimento della struttura sanitaria che erogherà la prestazione.

«Stiamo agendo - commenta l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - su tre assi: l’ammodernamento dell’infrastrutturazione sanitaria, il reclutamento di tanti professionisti e ovviamente l’innovazione tecnologica. A pieno regime, il SovraCup renderà più semplice l’accesso alle visite specialistiche migliorando la vita dei cittadini e quella degli operatori del nostro Sistema sanitario».

Il progetto ha una durata di trenta mesi per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro.

«Nei diversi settori dell’amministrazione regionale - aggiunge l’assessore all’Economia Gaetano Armao - stiamo conducendo un articolato processo di rigenerazione digitale che consente di semplificare e rendere più trasparente il rapporto con cittadini e imprese. Entro la fine dell'anno ulteriori servizi digitali saranno attivati, mentre ci prepariamo al Digitalday che si terrà martedì prossimo a Palermo. In particolare, il SovraCup permetterà di allineare territori e offerta sanitaria, accorciando soprattutto i tempi delle liste d’attesa».

