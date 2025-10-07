Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci: «Obiettivo avviare le prime attività entro fine anno»

L'opera sarà «un ponte verso il futuro, perché il futuro dell’Italia, e ormai ne sono consapevoli anche i partner europei, è proprio nell’integrazione nel mar Mediterraneo nel nostro continente e nella capacità dell’Europa di proiettarli nella sponda sud», ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’inaugurazione della mostra Evolutio di Webuild., aggiungendo: «Il ponte sullo Stretto segnerà il destino del nostro Paese e della nostra Europa in questi decenni».

«La scadenza è teoricamente il 13 ma prima di quella data siamo in grado di rispondere», ha aggiunto Ciucci.

«Stiamo terminando i contributi da dare al Cipess che poi li trasmetterà alla Corte. Non c'è nessuna bocciatura, nessuna violazione di norme, ma una richiesta di approfondimenti e chiarimenti. È una normale fase di analisi da parte della Corte», ha spiegato Ciucci.

«L'obiettivo è di avviare le prime attività per il ponte sullo Stretto entro fine anno. Non vogliamo dare scadenze alla Corte dei Conti che deve completare le sue attività sulla base delle procedure». Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine della mostra di Webuild «Evolutio», rispondendo a una domanda sui tempi per l’avvio dei cantieri.

Salini: «Favorite le comunicazioni»

«Non entro nella polemica politica, non è il nostro ruolo. Noi facciamo quello che il governo ci indica di fare, e fino ad ora lo abbiamo fatto bene». Così l’amministratore delegato del gruppo Webuild, Pietro Salini, rispondendo a una domanda sul progetto del Ponte sullo Stretto. «Tutte le opere molto significative - aggiunge l’ad del Gruppo Webuild - hanno sempre attratto forti divisioni, sia politiche sia di persone, ma quando poi sono realizzate uniscono tutti».

«Penso che questo ponte, unendo due sponde, favorisca le comunicazioni e renda la vita della gente più facile. Quando le persone lo avranno visto realizzato e lo utilizzeranno, finiranno le polemiche», conclude Salini