Ponte sullo Stretto, partiranno a maggio le prime opere e nel 2027 il via ufficiale ai lavori

Prosegue il percorso verso l'apertura dei cantieri per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina: a maggio 2026 partiranno le opere compensative e nel marzo 2027 i lavori per la realizzazione dell’opera vera e propria. Ad indicare il cronoprogramma è stato l’amministratore delegato della società "Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, che stamani ha incontrato il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti.

I primi lavori a partire, dopo la registrazione della delibera Cipess da parte della Corte dei Conti che renderà operativi tutti i contratti, saranno quelli delle opere chieste dai Comuni, e quegli interventi che, ha detto Ciucci, "permetteranno di minimizzare, fin dall’inizio, ogni impatto dei cantieri del ponte”, quali le piste di cantiere, i campi base e tutti gli interventi per il loro funzionamento. Previsti anche il monitoraggio ambientale ante operam e le indagini archeologiche e geognostiche.

Nella fase uno rientrano anche i collegamenti stradali e ferroviari (gli imbocchi) mentre la fase 2, il cui inizio è previsto per settembre del prossimo anno, riguarderà la realizzazione di gallerie, svincoli e tre nuove stazioni ferroviarie. La fase 3, infine, riguarderà l’opera di attraversamento