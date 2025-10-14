Regione, tregua nella maggioranza: ora si lavora per la manovra

Al termine di un vertice durato più di tre ore Palazzo d’Orleans ha diffuso una nota che annuncia «la forte determinazione del centrodestra di proseguire il percorso del governo fino alla scadenza naturale della legislatura». È il segnale di una pax, o almeno una tregua armata, maturata grazie a patti siglati però dietro le quinte alla vigilia dell’incontro.

Appena usciti da Palazzo d’Orleans vari leader di partito hanno dato per scontata la retromarcia del presidente sulla nomina di Salvatore Iacolino alla guida del dipartimento Pianificazione Strategica dell’assessorato alla Sanità. È un passaggio di cui non c’è traccia nella nota ufficiale. Ma la posizione di Iacolino è la scintilla che ha fatto deflagrare la polveriera-centrodestra nei giorni scorsi. Fratelli d’Italia non ha condiviso questa nomina facendo disertare agli assessori la seduta della giunta. E pochi giorni dopo all’Ars è stata azzoppata la manovra quater con il voto di 17 franchi tiratori fra cui, oltre ai meloniani, si sono contati anche forzisti e uomini dell’Mpa irritati contro la Lega di Sammartino e l’asse di questi con la Dc. Sul piatto la prospettiva di una ricca Finanziaria da approvare entro fine dicembre.