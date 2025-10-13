Schifani riunisce la maggioranza, FdI chiede l'abolizione del voto segreto

Al vertice di centrodestra che si riunirà in tarda mattinata a Palermo, convocato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Fratelli d’Italia chiederà l’abolizione del voto segreto. Si tratta di una delle richieste, secondo quanto trapela, che il commissario di FdI in Sicilia Luca Sbardella metterà sul tavolo agli alleati assieme ad altri punti fondamentali per il partito della Meloni.
Schifani ha deciso di riunire la maggioranza per un chiarimento, alla luce dei dissapori emersi durante l’esame all’Ars della manovra quater, decimata dalla bocciatura di diverse norme proprio sotto i colpi del voto segreto sostenuto dalle opposizioni e dai franchi tiratori.
