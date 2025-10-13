Schifani, appello all’unità: «Per noi è imprescindibile»

Sabato scorso il rammarico per le misure della manovra quater affondate dai franchi tiratori, accompagnato da fendenti verso quelle fronde del centrodestra che all’Ars hanno fatto leva sul voto segreto per manifestare dissapori covati da tempo. Ieri, invece, parole più concilianti e una mano tesa a tutti gli alleati, in vista del vertice di maggioranza convocato per stamattina a Palazzo d’Orleans, dato che «l’unità della coalizione - ha sottolineato ieri il presidente della Regione Schifani - è imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi sento di ringraziare, perché con il suo leale e costante sostegno ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di cui godrà la nostra regione».

Tradotto in altri termini, è la conferma che il governatore non ha alcuna intenzione di gettare la spugna, ma significa anche che il suo esecutivo non può più subire i contraccolpi registrati nelle ultime due settimane, dopo le nomine ai vertici della sanità siciliana che hanno fatto infuriare Fratelli d’Italia. Anche perché c’è da spendere il surplus da 2 miliardi del bilancio e fra non molto arriverà la Finanziaria, e lì rispunteranno fuori i 60 milioni cassati dalla quater e destinati ai collegi elettorali, che riaccenderanno inevitabilmente le polveri.