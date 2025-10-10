Manovra quater, 10 milioni per i servizi Asacom e 4 milioni per l’assistenza agli alunni disabili

«La nostra è stata un’opposizione dura alla manovra del governo Schifani, ma al tempo stesso costruttiva. Grazie al lavoro dei partiti di opposizione, ad esempio, sono stati aumentati fino a 10 milioni di euro i fondi per i servizi Asacom e 4 milioni sono stati assegnati per l’assistenza igienico personale agli alunni disabili. Ma su questo tema serve una riforma organica. E c’è un mio disegno di legge in quinta commissione Ars che consentirà di non trattare i più fragili come fossero studenti di categoria B rispetto al diritto allo studio», lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

«Riguardo ancora alla manovra quater, con un emendamento del Movimento Cinquestelle passano da 100 a 300 mila euro i fondi da assegnare ai Comitati Paralimpici, al fine di garantire la pratica sportiva agli atleti con disabilità e per fornire loro le protesi. Ciò contribuisce ad una piena aggregazione sociale di chi vive con delle fragilità. Insomma, anche in un momento di caos, con una maggioranza a pezzi, l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete», conclude Roberta Schillaci.