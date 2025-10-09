Ma ci sono anche le norme salvate, dalla sanatoria del bollo auto ai soldi per il reddito di povertà

Nel tutti contro tutti andato in scena all'Ars, sono state perfino approvate tre norme di enorme peso. E sono passate tutte all'unanimità e con voto palese, segnale che si voleva rendere evicente come i franchi tiratori le hanno lasciate sopravvivere a tutte le altre.

La prima di queste norme è quella che rinnova la sanatoria per gli evasori del bollo auto. La seconda è quella che stanzia dieci milioni per scorrere la graduatoria del reddito di povertà: in questo modo altre tremila domande delle circa 90 mila rimaste escluse può essere coperta. L'ultima norma approvata è quella che aumenta le giornate di lavoro dei 3 mila precari dei consorzi di bonifica.