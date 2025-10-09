E ora nella maggioranza c'è chi chiede un vertice. Ok ai fondi per i disabili, passano le stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Alkla fine di una giornata più che intennsa l’Ars ha approvato la manovra quater. Forza Italia, Lega e Dc sono rientrati in aula per il voto finale, favorevoli anche FdI e Mpa.

«Quanto accaduto in aula durante la discussione della manovra quater è paradossale», a dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, a proposito della discussione sulla manovra a Sala d’Ercole. «Nei prossimi giorni un vertice di maggioranza avrà il compito di ridefinire gli equilibri, alla luce della presa di posizione di alcuni partiti alleati che hanno fatto asse con le opposizioni, prima con il voto segreto, azzoppando diversi articoli e poi sostenendone l’azione – continua Figuccia - Auspico che si torni a un atteggiamento volto a ricostruire un clima di serenità, dopo quello che è stato un vero e proprio Vietnam, e che si pensi con serietà agli interessi della Sicilia».

E Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, evidenzia che «per la prima volta in Sicilia verrà istituito un fondo regionale da un milione di euro per dare la possibilità alle persone disabili di potere acquistare ausili e protesi necessarie per fare non solo sport a livello agonistico ma anche attività sportive amatoriali e ricreative». «Gli aiuti andranno direttamente ai singoli destinatari, che potranno presentare le domande, dopo la pubblicazione del bando dell’assessorato regionale allo Sport – aggiounge Caronia - Una novità in assoluto nella nostra regione, che mira al benessere psico-fisico e all’integrazione sociale dei disabili».