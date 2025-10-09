All'Ars va in scena la Caporetto della manovra quater. Nel tiro incrociato tra alleati cadono anche le mance milionarie

Con questo schema il presidente Schifani ha assistito alla bocciatura di tutte le norme da lui inserite per caratterizzare la manovra quater. Caduti così i due articoli che avrebbero finanziato incentivi agli imprenditori che assumono, stop al contributo da 4 milioni per gli editori. Impallinata anche una norma cara al leghista Luca Sammartino, segnale che fra i franchi tiratori ci sono, almeno in questo caso, anche forzisti e autonomisti: è quella che avrebbe dato contributi agli agricoltori per realizzare laghetti artificiali allo scopo di accumulare scorte per i tempi di siccità.

Si aggrava la crisi alla Regione. Dopo le tre sonore bocciature di articoli chiave della manovra quater andate in scena prima dell'ora di pranzo, al pomeriggio il governo è andato Ko sotto i colpi dei franchi tiratori del centrodestra altre 8 volte. E sempre con almeno 37 voti contrari alle norme da lui proposte. Considerando che, se fossero a ranghi serrati, Pd e 5 Stelle avrebbero in aula 22 voti, più quello di La Vardera, è evidente che più di una decina di parlamentari del centrodestra sta votando stabilmente contro il governo. E a Palazzo d'Orleans il principale indiziato è l'intero gruppo di Fratelli d'Italia, composto da 14 parlamentari da giorni sul piede di guerra per lo smacco subito sulle nomine dei vertici della sanità.

Dopo appena un'ora di votazioni le bocciature sono state talmente tante che il governo ha chiesto una pausa per fare i conti su quanto valgono le norme cadute e dunque sulla disponibilità finanziaria residua. Il clima nel centrodestra è da resa dei conti finale: Schifani è riunito a Palazzo d'Orleans con i fedelissimi.

Il governatore avrebbe voluto fermare la manovra, ritirandola. Ma alla fine si è ripreso a votare. E mentre pensava di essere a microfoni spenti, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, meloniano anche lui, si è lasciato sfuggire una frase emblematica: «Così è un massacro senza senza, era meglio ritirare la manovra». Segnale che Fratelli d'Italia aveva il termometro esatto di ciò che stava per accadere.

All'opposizione sgambettare il governo è stato fin troppo facile. È bastato chiedere il voto segreto su ogni norma per «stendere» il centrodestra con i suoi stessi voti. Una cosa mai vista, almeno con questi numeri. E meno che mai si ricorda una manovra finanziaria, l'atto più politico per un governo e una maggioranza, affondata così.

Dopo la raffica di bocciature, Renato Schifani ha chiesto alla maggioranza di lasciare l'aula. Ma ad accogliere l'invito sono stati solo Dc, Lega, Noi Moderati e ovviamente Forza Italia. Mentre Fratelli d'Italia, Mpa-Grande Sicilia sono rimasti sugli scranni e stanno votando la manovra con Pd e 5 Stelle. Una fotografia nitida della spaccatura nel centrodestra.

Con questo schema sono state bocciate le due norme-mancia che stanziavano 25 milioni per 315 mini-interventi infrastrutturali nei Comuni di provenienza dei deputati e altri 5 per il restauro di chiese e strutture collegate. A quel punto in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza ha accusato gli alleati: «Questa Caporetto è frutto delle assenze di Forza Italia e di altri partiti della maggioranza. Ringrazio invece l'Mpa per essere rimasto in aula con noi tentando di salvare il salvabile».