Ars, il governo ancora sotto per i franchi tiratori del centrodestra: la manovra quater a pezzi

Si aggrava la crisi alla Regione. Dopo le tre sonore bocciature di articoli chiave della manovra quater andate in scena prima dell'ora di pranzo, al pomeriggio il governo è andato Ko sotto i colpi dei franchi tiratori del centrodestra altre 8 volte. E sempre con almeno 37 voti contrari alle norme da lui proposte. Considerando che, se fossero a ranghi serrati, Pd e 5 Stelle avrebbero in aula 22 voti, più quello di La Vardera, è evidente che più di una decina di parlamentari del centrodestra sta votando stabilmente contro il governo. E a Palazzo d'Orleans il principale indiziato è l'intero gruppo di Fratelli d'Italia, composto da 14 parlamentari da giorni sul piede di guerra per lo smacco subito sulle nomine dei vertici della sanità.

Con questo schema il presidente Schifani ha assistito alla bocciatura di tutte le norme da lui inserite per caratterizzare la manovra quater. Caduti così i due articoli che avrebbero finanziato incentivi agli imprenditori che assumono, stop al contributo da 4 milioni per gli editori. Impallinata anche una norma cara al leghista Luca Sammartino, segnale che fra i franchi tiratori ci sono, almeno in questo caso, anche forzisti e autonomisti: è quella che avrebbe dato contributi agli agricoltori per realizzare laghetti artificiali allo scopo di accumulare scorte per i tempi di siccità.