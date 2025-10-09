Ars, guasto a Sala d'Ercole: il centrodestra vota nei banchi della sinistra

In Assemblea regionale siciliana il centrodestra si sposta a sinistra, alcuni al centro. Non una scelta politica, ma una necessità. Un guasto ha mandato in tilt il sistema di votazione a sala d’Ercole nei banchi di destra dove siedono i parlamentari della maggioranza, tutti invitati a trovare posto nei banchi di centro e in quelli a sinistra, dove siedono Pd e M5s.

In aula è in corso la seduta parlamentare per l’esame della manovra quater di 241 milioni di euro, composta da 54 articoli e migliaia di emendamenti.