Ars, governo impallinato in aula dagli alleati. Schifani pronto a ritirare la manovra

Dopo un pomeriggio, quello di ieri, in cui la manovra quater è rimasta impantanata all'Ars per l'ostruzionismo dell'opposizine, il testo da 54 articoli per 240 milioni di spese è stato messo ai voti alla fine della mattinata. E per tre volte la maggioranza è stata battuta. Mettendo in mostra un ruolo evidente dei franchi tiratori, cioè di esponenti del centrodestra che hanno votato contro norme volute dal governo. Un modo di esprimere un dissenso profondo che ha messo in allarme i leader della coalizione: l'aula è stata sospesa per un vertice convocato d'urgenza dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, meloniano anche lui. Che avrebbe informalmente suggerito ai leader di partito di fermare le votazioni e ritirare la manovra. E anche questo non è piaciuto a Schifani, che non a caso sta per anticipare la propria scelta.

Il centrodestra è andato in tilt ai primi veri test di tenuta. E ora il presidente Schifani è a un passo dall'annunciare il ritiro della legge. Mai stata così spaccata la maggioranza, perché la mossa di Schifani, irritato per i franchi tiratori individuati tutti o quasi in Fratelli d'Italia, sarebbe l'apripista di una crisi di governo.

Fra le principali norme bocciate c'è quella che avrebbe finanziato la fiction tv su Biagio Conte. E' un articolo caro a Schifani, che ha sempre detto di voler rimediare così al fatto che la graduatoria del bando che assegna contributi alle produzioni cinematografiche – redatta dalla meloniana Elvira Amata - aveva escluso questa serie televisiva. E tuttavia il piano del presidente della Regione è naufragato. «Offendono la memoria di Biagio Conte» ha commentato Schifani, visibilmente dispiaciuto e irritato.

Bocciati anche altri due articoli. Il primo avrebbe permesso al governo di assumere tre consulenti esperti del nuovo sistema fiscale Accrual. L'altro stanziava un budget per piattaforme digitali.

Tutte queste norme sono state bocciate col voto segreto. Annunciato ieri dall'opposizione su ogni comma della legge. E' il segnale che Pd e 5 Stelle questa volta non chiuderanno accordi col centrodestra. E ciò imponeva alla maggioranza di ricompattarsi: impresa difficile visti i malumori di Fratelli d'Italia per le scelte del presidente Schifani sugli incarichi nella sanità pubblica. E visto anche i molti deputati pronti a impallinare le misure proposte dal leghista Luca Sammartino.