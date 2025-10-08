Il ministro Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni

Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, informa la Difesa, «eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico».

«Forza Guido», scrive sui social la premier Giorgia Meloni, rivolgendo così i suoi auguri di guarigione al ministro della Difesa. In tanti nel mondo della politica e delle istituzioni hanno inviato messaggi.