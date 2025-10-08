Cardiochirurgie pediatriche, FdI chiede chiarezza sui dati del governo regionale

Per il Movimento 5 Stelle «il governo ha falsificato i dati» sulla sanità e in particolare sulle cardiochirurgie per penalizzare quella di Taormina a favore di quella di Palermo. E il colpo di scena è che dubbi sul piano sono arrivati nelle stesse ore anche da Fratelli d'Italia.
La denuncia dei 5 Stelle diventa così il detonatore di una miccia da tempo accesa nella maggioranza. I meloniani sono da giorni sull'Aventino per la nomina di Salvatore Iacolino alla guida del dipartimento Pianificazione Sterategica dell'assessorato alla Sanità. Postazione chiave nello scacchiere politico-burocratico che va così nell'orbita forzista. Di più, a redigere il documento che secondo i 5 Stelle contiene dati falsi è stato proprio Iacolino. E questo amplifica l'onda d'urto della polemica.
Tornando all'aspetto tecnico. I 5 Stelle hanno contestato il piano di Renato Schifani e dell'assessore Daniela Faraoni, che da mesi indica la trasformazione della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina in un reparto satellite del Papardo ma autonomo dal punto di vista operativo. Ciò permetterebbe di salvare la struttura dalla chiusura. E tutto questo è contenuto nella nuova rete ospedaliera approvata la settimana scorsa e ora al vaglio del ministero.
Ma per Antonio De Luca, capogruppo dei 5 Stelle e deputato messinese, «alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina i casi congeniti trattati chirurgicamente nel 2025 sono 105 e non 65 come scrive il governo. Nel 2024 sono stati 143 e non 103, nel 2023 sono stati 149 e non 42. Il peso medio dei Drg cardiochirurgici attribuiti a Palermo per gli anni 2024 e 2025 è nettamente più basso di quello indicato nel piano». E ancora, per i 5 Stelle «Schifani deve rivedere il piano che individua Palermo come hub (centro principale) e Taormina come spoke (centro periferico) perché è Taormina la vera eccellenza riconosciuta a livello mondiale e nessuno si deve azzardare a toccarne anche un solo lenzuolo, visto che funziona perfettamente».
Il leader dei 5 Stelle ha consegnato ai giornalisti un documento che analizza nel dettaglio i dati inseriti dal governo nella nuova rete ospedaliera: «Al Civico di Palermo – ha detto De Luca - vengono dichiarati 82 interventi nel 2024 e 35 nel 2025 ma con pesi DRG cardiochirurgici gonfiati: 6,5 nel 2024 e 5,5 nel 2025, contro il 2,29/2,50 reale. I valori attribuiti a Palermo non sono riferibili solo a procedure cardiochirurgiche, ma includono anche interventi di cardiologia e anestesia pediatrica, falsando i conteggi e i valori riportati. Un’anomalia che si riflette anche sulla programmazione economica: il reparto palermitano presenta un disavanzo superiore alla produzione lorda, mentre Taormina mantiene indicatori coerenti con la reale attività. Il tasso di occupazione dei posti letto è del 97,3% a Taormina, contro appena il 34% a Palermo, dove risultano chiusi quattro posti letto per i quali non risulta essere stata assunta alcuna delibera ufficiale».
Fin qui i 5 Stelle. Ma a poche ore dalla conferenza stampa dell'opposizione è arrivata la posizione ufficiale di Fratelli d'Italia, che va nella stessa direzione: «Sui dati relativi alle cardiochirurgie pediatriche di Taormina e Palermo è opportuno fare la massima chiarezza possibile. Lo auspichiamo senza alcun intento polemico, bensì nell'interesse esclusivo dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Pertanto chiediamo un'audizione urgente della commissione Sanità dell'Ars affinché l'assessore regionale della Salute riferisca nel dettaglio i criteri per i quali l'attività chirurgica della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è stata considerata dal peso specifico inferiore rispetto a quella di Palermo».
L'attacco è firmato dal capogruppo melioniano Giorgio Assenza insieme a Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli (componenti della commissione Sanità). Si tratta degli stessi deputati che già al momento di votare la nuova rete ospedaliera avevano fatto mettere a verbale un documento di 12 punti che sostanzialmente bocciava il piano. Adesso Assenza, Galluzzo e Zitelli aggingono: «Fratelli d'Italia è stata sempre in prima linea nel sostenere la necessità di mantenere in Sicilia anche la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, un'eccellenza che ha dimostrato di essere realtà imprescindibile per garantire il diritto alla salute di centinaia di bambini. D'altra parte il governo regionale di questo è consapevole, avendo chiesto ufficialmente al ministero della Salute di consentire che la Sicilia mantenga entrambe le cardiochirurgie pediatriche. Auspichiamo ora un ulteriore segnale di trasparenza e attenzione nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie».
