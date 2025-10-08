Cardiochirurgie pediatriche, FdI chiede chiarezza sui dati del governo regionale

Per il Movimento 5 Stelle «il governo ha falsificato i dati» sulla sanità e in particolare sulle cardiochirurgie per penalizzare quella di Taormina a favore di quella di Palermo. E il colpo di scena è che dubbi sul piano sono arrivati nelle stesse ore anche da Fratelli d'Italia.

La denuncia dei 5 Stelle diventa così il detonatore di una miccia da tempo accesa nella maggioranza. I meloniani sono da giorni sull'Aventino per la nomina di Salvatore Iacolino alla guida del dipartimento Pianificazione Sterategica dell'assessorato alla Sanità. Postazione chiave nello scacchiere politico-burocratico che va così nell'orbita forzista. Di più, a redigere il documento che secondo i 5 Stelle contiene dati falsi è stato proprio Iacolino. E questo amplifica l'onda d'urto della polemica.

Tornando all'aspetto tecnico. I 5 Stelle hanno contestato il piano di Renato Schifani e dell'assessore Daniela Faraoni, che da mesi indica la trasformazione della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina in un reparto satellite del Papardo ma autonomo dal punto di vista operativo. Ciò permetterebbe di salvare la struttura dalla chiusura. E tutto questo è contenuto nella nuova rete ospedaliera approvata la settimana scorsa e ora al vaglio del ministero.