Ars, la manovra quater ferma al palo dopo la prima giornata di discussione in aula

Nulla di fatto nella prima giornata di discussione per la manovra quater all'Ars, dove oggi non è stato votato nemmeno un articolo, allungando così i tempi per l'approvazione del testo varato dalla giunta regionale.

È durata oltre cinque ore la discussione generale a sala d’Ercole della manovra quater. Dopo i tanti interventi dei deputati di opposizione, che hanno fatto ostruzione e criticato il testo soprattutto le norme per le opere territoriali, e di quelli della maggioranza che hanno fatto quadrato, c'è stata la replica dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che ha difeso la manovra contro gli attacchi della minoranza.

La conferenza dei capigruppo quindi dovrà stabilire i tempi per la votazione, con l'opposizione che auspica il voto segreto su tutti gli articoli, per mettere in difficoltà la maggioranza.