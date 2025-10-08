Ars, il segretario Pd Barbagallo: «Poltronificio sul deputato supplente, i trombati entrano dalla finestra anziché dalla porta»

«Altro che poltronificio, per Schifani la Regione Siciliana è l’ufficio di collocamento dei trombati. Stavolta da piazzare addirittura all’Assemblea regionale siciliana, dove li vogliono far entrare dalla finestra anziché dalla porta. È una vera porcata che oltraggia lo statuto speciale della Sicilia, riconosciuto e inserito nella Costituzione. Tutto questo costerà ai siciliani 12 milioni di euro l’anno mentre la sanità siciliana è al tracollo, le autostrada continuano ad essere trincee, i collegamenti ferroviari non all’altezza di una regione con 5 milioni di abitanti, i tassi di disoccupazione (giovanile e non) alle stelle e la Sicilia resta fanalino di coda in tutte le classifiche». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo sulla norma che intende introdurre la figura del deputato supplente all’Assemblea regionale siciliana. Ieri infatti l’Ars ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale e che adesso dovrà essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato.