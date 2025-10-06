Precari, bonus ed eventi: tutti gli extra della manovra quater all'Ars

La nuova manovra è pronta per Sala d’Ercole e il voto sarà un altro banco di prova per la maggioranza. Dentro il testo ci sono assunzioni, aumento del lavoro per i precari, contributi vari e nuovi fondi per manifestazioni turistiche. Non ci sono solo gli emendamenti a pioggia che faranno piovere sui Comuni di provenienza dei deputati 35 milioni extra e senza bando. Nel testo ufficiale della manovra quater spuntano anche una valanga di micro-spese entrate con proposte trasversali nella lunga notte di votazioni in commissione Bilancio.

Il capitolo assunzioni è, come sempre, il più lungo. Il governo si è ritagliato il budget per reclutare subito tre esperti in materia di nuovo sistema contabile Accrual. Confermati anche i 10 milioni per garantire uno scatto extra a tutti i dipendenti regionali non dirigenti. Gli oltre tremila precari dei consorzi di bonifica faranno subito 29 giornate di lavoro in più del previsto e dal 2026 il totale salirà a 156.