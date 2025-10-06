Le elezioni in Calabria, sconfitta «dura» del campo largo: «L'unità non basta»

Fra gli sparuti commenti del centrosinistra, il primo ad arrivare è stato quello del presidente M5s, Giuseppe Conte: «Dobbiamo solo dire grazie a Tridico. Per amore della propria terra di origine ha generosamente accettato di candidarsi, in condizioni di emergenza, a una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita». Anche fra gli alleati, il lavoro e la figura di Tridico non sono in discussione. Che sarebbe stata una partita difficilissima era noto, per metterci la faccia serviva coraggio. Per il Pd, l’analisi a caldo l’ha fatta il deputato Nico Stumpo: «E' il dato di una sconfitta, ma anche nelle sconfitte così dure è obbligatorio lavorare per venirne fuori».

In Calabria, il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto ha superato di una ventina di punti quello di centrosinistra, Pasquale Tridico, esponente del M5s. Dopo le prime proiezioni, Tridico ha telefonato all’avversario, riconoscendo la sconfitta. «È stata una battaglia vera, intensa - ha commentato - Sapevamo che sarebbe stata difficile. Il campo progressista ha dato una risposta vera. Da parte mia, c'è grande delusione, ma mi conforta il sostegno di tanti».

Per il resto, la convinzione non cambia. La segretaria Elly Schlein non ha commentato e ha lasciato l’analisi al suo braccio destro, Igor Taruffi, responsabile organizzazione del partito: «I conti di questo turno elettorale andranno fatti alla fine» della tornata delle regionali. «Solo dopo il 23 novembre potremo fare una valutazione politica ed un bilancio più compiuto». E poi, la fiducia nel progetto: «Per noi rimane comunque fermo l’impegno nel consolidare l’alleanza di centrosinistra, certi che nei prossimi appuntamenti le vittorie arriveranno. L’unità del centrosinistra è e rimane una condizione indispensabile per vincere e governare». E parte il dibattito. Le regionali sono un test per l’appuntamento del 2027, quando ci sarà di sfidare il centrodestra e Giorgia Meloni. Anche la segretaria Pd Elly Schlein, nei giorni scorsi, lo ha detto: «L'unità non è una condizione sufficiente per la vittoria, ma è il presupposto indispensabile».

Un concetto ripetuto in giornata dai leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ma in una chiave più problematica: «La sconfitta in Calabria deve portare a una riflessione, l’unità non è in discussione», ma serve «un cambio di passo, che non può più essere rinviato». Forse non è un caso - ha fatto notare qualche riformista - che nel giorno del voto in Calabria, Schlein abbia convocato la segreteria per parlare di temi economici. «Per quanto riguarda il risultato delle due liste del Pd - ha commentato Taruffi - è intorno al 20%, in crescita rispetto alle ultime regionali. Il centrosinistra è passato dal 27% delle ultime regionali al 41%».

I paragoni sono difficili: nel 202,1 a contendere i voti di centrosinistra c'era anche il candidato governatore Luigi De Magistris. Le proiezioni danno il M5s oltre il 6,5%, in linea con le regionali 2021. Avs viaggia attorno al 3,5%.