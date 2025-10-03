Sanità, Iacolino riconfermato alla Pianificazione strategica. Ma è spaccatura in giunta con il «no» di FdI

Assenti Alessandro Aricò, Elvira Amata e Giusi Savarino, in giunta si è presentato l’assessore di FdI ai Beni culturali Francesco Scarpinato, che ha partecipato ai lavori fino alla trattazione delle delibera sulle nomine nella sanità, consegnando una relazione sui motivi per cui FdI era contraria alla riconferma di Iacolino per poi non votare il provvedimento e lasciare la riunione. Scarpinato avrebbe consegnato anche una mail con la quale Mario La Rocca avrebbe rassegnato le dimissioni dai Beni culturali in caso di nomina al dipartimento pianificazione della sanità.

Tre dei quattro assessori di Fratelli d’Italia, però, non hanno partecipato alla giunta convocata dal governatore Renato Schifani con all’ordine del giorno una serie di delibere, tra cui le nomine alla sanità, punto sul quale il partito della Meloni aveva manifestato la propria contrarietà alla riconferma di Salvatore Iacolino al vertice del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità, proponendo il nome di Mario La Rocca, attuale direttore del dipartimento ai Beni culturali.

Secondo quanto risulta all’Ansa, da una istruttoria degli uffici della Regione su Mario La Rocca sarebbe emerso un potenziale conflitto di interessi in quanto alcuni suoi congiunti avrebbero attività proprio nel campo sanitario, situazione incompatibile con un dipartimento come quello della pianificazione strategica che per gli accreditamenti ai privati gestisce un budget di oltre 315 milioni di euro. Inoltre, un dirigente generale per potersi dimettere è tenuto a dare un preavviso di almeno sei mesi.

«Apprendo dalla stampa la circostanza secondo la quale sarei stato ritenuto non idoneo alla nomina di dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica in ragione del venir all’evidenza di un conflitto di interessi relativo a cointeressenze di miei congiunti in una struttura prima accreditata. Si tratta di circostanza arcinota da oltre 16 anni che non mi ha impedito di svolgere con onore ed apprezzamento dei più sia l’incarico di direttore generale del Policlinico di Palermo sia di dirigente generale del Dps». Lo dice all’Ansa il dirigente generale Mario La Rocca.

«In tale veste per le medesime circostanze oggetto di addebito sono stato sottoposto ad indagini della autorità giudiziaria che ha ritenuto, citando pertinente giurisprudenza della Cassazione penale che non sussisteva un conflitto di interessi potenzialmente rilevante in quanto la giurisprudenza della Cassazione sostiene che l’obbligo di astensione non sussiste in caso di adozione di provvedimenti di carattere generale che sono proprio quelli di competenza del dirigente generale del Dipartimento di pianificazione strategica - aggiunge La Rocca - Spiace constatare che il deficit istruttorio privo di un dovuto contraddittorio abbia indotto alla adozione di un deliberato privo delle necessarie motivazioni e dall’altro mi abbia esposto ad un pubblico discredito che una onorata

carriera ultra trentennale sicuramente non meritava».

La Rocca fa riferimento alla vicenda giudiziaria che lo coinvolse tre anni fa quando, a capo del dipartimento pianificazione strategica, fu denunciato da alcune associazioni. Nella richiesta di archiviazione del pm di Palermo, poi accolta dal gip, si legge: «Non si configura in capo a La Rocca un conflitto di interessi potenzialmente rilevante. Infatti la giurisprudenza sostiene che l’obbligo di astensione non sussiste in caso di provvedimento di carattere generale (Cassazione VI pen 14457/2013): non hanno il dovere di astenersi dalla delibera di approvazione del piano regolatore generale, trattandosi di un atto finale di un procedimento complesso in cui vengono valutati, ponderati e composti molteplici interessi, sia individuali che pubblici, sicché il provvedimento ha un

contenuto di carattere generale».