Regione, l'avvocato Cataliotti del Grano nominato alla guida dell'Organismo di valutazione

È Lucantonino Cataliotti del Grano il nuovo presidente dell'Oiv, l'Organismo indipendente di valutazione della performance della Regione Siciliana. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta di oggi, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani.

Avvocato palermitano di 53 anni, iscritto all'Ordine professionale di Termini Imerese, Cataliotti del Grano ha già svolto numerosi incarichi in organismi di valutazione delle performance di dipendenti pubblici, sia in enti locali che nel settore sanitario. È figlio del medico recentemente scomparso, Ferdinando Cataliotti, luminare della chirurgia pediatrica.

Il nome del nuovo presidente dell'Oiv è stato scelto tra quanti hanno risposto all'avviso di procedura selettiva della Segreteria generale della Regione, pubblicato subito dopo la revoca dell'incarico ad Antonino Maria Sciacchitano, coinvolto in una inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo.