Flotilla, sbarcati a Fiumicino i parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane

«Abbiamo passato una nottata molto complessa e difficile, anche umanamente. Però dobbiamo essere tutti concentrati e mantenere alta l’attenzione per riportare tutti gli italiani ancora detenuti nei centri. Solo in un centro identificato, noi abbiamo visto solo il console e il vice ambasciatore questa mattina prima di partire dall’aereo, avere focus su queste persone è fondamentale», è il racconto del parlamentare M5s, Marco Croatti, al suo arrivo a Fiumicino, dopo essere stato fermato e detenuto in Israele.

«Noi siamo stati tutto il tempo insieme a tutta la componente della Flotilla, siamo stati dentro questo centro dove ci hanno schedato, monitorato, controllato. Siamo montati su dei furgoni per andare al carcere, poi siamo stati prelevati da questi furgoni, siamo dovuti uscire, ci hanno fatto una fotografia, ci hanno rimesso su questi furgoni, ero con 22 persone, nessuna di nazionalità italiana, ci hanno riprelevato, ci hanno fatto fare una dichiarazione che stavamo bene, perchè stavamo bene, poi ci hanno rimesso nel furgone, poi ci hanno rimesso in un altro furgone. E siamo andati via», ha concluso Croatti.

«Stiamo bene. Siamo un po' provati ma siamo tornati; adesso il nostro pensiero continua ad essere a Gaza anche con tutte le persone che non sono tornate e a cui stiamo pensando in continuazione. Sono successe tantissime cose, ma ne parleremo domani in maniera più piena. Ci sono state delle violazioni, sono successe un sacco di cose, ne parleremo tutti insieme domani». Così, appena rientrata con un aereo a Fiumicino da un volo di linea da Tel Aviv, l’eurodeputata Benedetta Scuderi.