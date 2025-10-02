Sciopero per Gaza, il vicepremier Salvini: se prevale la violenza sapremo come reagire

«Adesso qualcuno sta esagerando - ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini -. Anche in questi minuti scontri tra manifestanti e polizia ad Alessandria, traffico ferroviario bloccato a Livorno, con gente che si stende sui binari. Questi non sono pro-Pal, questi sono pro-caos. Oggi la Commissione di garanzia ha dichiarato illegittimo lo sciopero proclamato da Cgil e ultrasinistre per domani. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto».

«Chi, è un appello che faccio a lavoratrici e lavoratori, danneggerà, bloccherà il Paese, in nome di uno sciopero illegittimo, ne pagherà le conseguenze - ha continuato -. Di più: siccome la legge che prevede le sanzioni per chi organizza e partecipa a scioperi illegali è del 1990, e ha sanzioni ridicole, ho portato in Consiglio dei ministri la proposta di aggiornare al 2025 queste regole e queste sanzioni perché chi sbaglia paga. Come la Lega propone che chi organizza cortei e manifestazione debba lasciare una cauzione dal suo conto corrente, e in caso di danni a macchine, negozi, cose o persone, chi ha organizzato paga di tasca sua, anche chi organizza e partecipa a scioperi illegali, che mettono in ginocchio un Paese, che rovinano la giornata a milioni di lavoratori, di studenti, di pendolari ne dovrà pagare personalmente le conseguenze».