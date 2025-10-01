Manovra quater, ok ai primi emendamenti in commissione all'Ars: prorogata la sanatoria per il bollo auto

La manovra quater ha iniziato oggi pomeriggio il suo rush finale in commissione e, esaurito l'esame del testo base, sono stati approvati i primi emendamenti di spesa proposti dai deputati. Fra questi uno di natura trasversale prevede di aggiungere 4 milioni al fondo che finanzia l'acquisto dei libri di testo per chi frequenta le scuole pubbliche. E' un provvedimento che ha suscitato il plauso di Pd e 5 Stelle. E pure dei deputati Marianna Caronia (Noi Moderati) e Marco Intravaia (Forza Italia): “ Questa proposta va incontro alle esigenze di tante famiglie siciliane messe in difficoltà dal caro scuola. Bene ha fatto il governo a finanziare l'emendamento” hanno detto i due parlamentari.

Ci sarà una nuova proroga della sanatoria per gli evasori del bollo auto. Lo prevede un emendamento del democristiano Ignazio Abbate alla manovra quater in discussione in commissione Bilancio all'Ars. Il testo prevede che sarà possibile mettersi in regola con il pagamento delle tasse scadute al 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni e mora. Per accedere a questa agevolazione basterà saldare il debito entro il 31 dicembre di quest'anno.

Intravaia ha anche proposto e fatto approvare un altro emendamento che stanzia Un milione e 100 mila euro per i conservatori siciliani. Di queste risorse 300 mila euro andranno al Vincenzo Bellini di Palermo e al Vincenzo Bellini di Catania.

Anche Pd e 5 Stelle hanno rivendicato il varo, almeno in commissione, di misure da loro proposte: “I nostri emendamenti prevedono fondi per sostenere l'acquisto dei libri scolastici, per le piccole e medie imprese del settore zootecnico, per le comunità alloggio che accolgono i disabili psichici, per i pescatori e per i centri antiviolenza" hanno spiegato il capogruppo del Pd all'Ars Michele Catanzaro e il capogruppo del M5s Antonio De Luca. In particolare sono previsti tre milioni per le aziende del settore zootecnico che hanno subito danni dalla siccità, un milione e mezzo per misure di sostegno ai disabili psichici, un milione per le marinerie siciliane per contrastare gli effetti del caro-carburante e un altro milione per sostenere i centri antiviolenza e le case di accoglienza.

«Nel corso dell'esame della manovra-quater in commissione Bilancio abbiamo presentato un emendamento che istituisce un fondo da 35 milioni di euro destinato a tutti i 391 comuni siciliani per realizzare piccole opere infrastrutturali. Con questa proposta ad ogni comune, in base alla fascia di popolazione, andrebbe un contributo per investimenti che oscillerebbe tra i 50 e i 200.000 euro», lo hanno detto il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca.