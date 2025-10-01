Dissesto idrogeologico, 53 milioni per la Sicilia. Germanà (Lega): «Previsti 21 interventi prioritari»

"Arrivano 53 milioni in Sicilia per mettere in sicurezza il territorio e impedire il dissesto idrogeologico. Con un provvedimento il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica destina risorse alla nostra Isola per interventi che abbracciano le diverse province siciliane. La difesa del suolo, così come la mitigazione del dissesto idrogeologico e il consolidamento dei versanti sono essenziali per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle comunità", .lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

"Ci sono ben 21 interventi prioritari previsti in Sicilia. Si va da Messina, Alì Terme, Randazzo, Montagnareale e Saponara, fino a Licata, Agrigento e Capo d’Orlando - aggiunge Germanà - Sono previsti anche interventi per la sistemazione idraulica di valloni e torrenti a Noto, Balestrate, Castrofilippo e Acireale. Tutte le opere potranno essere realizzate in tempi celeri grazie al Decreto legge "Ambiente" che ha potenziato il ruolo dei Commissari di governo. Lo stanziamento odierno è una notizia davvero positiva per la Sicilia e contribuisce alla prevenzione dei rischi dovuti al dissesto idrogeologico con misure tempestive ed allo stesso tempo efficaci".