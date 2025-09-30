Una legge per salvare i fondi del Pnrr, corsa contro il tempo all’Ars

Il tempo assegnato da Bruxelles con una lettera inviata a fine luglio scadrà alla mezzanotte di oggi. Se per quell’ora il governo regionale non sarà riuscito a far approvare all’Ars una sorta di riforma della formazione professionale, l’Italia perderà un finanziamento da cento milioni legato al Pnrr.

Ieri il Parlamento era a luci spente e semi-deserto come da tradizione in un normale lunedì. Ma dietro le quinte è iniziata una corsa contro il tempo che ha visto impegnato il governo e la maggioranza nell’organizzazione di una seduta straordinaria in commissione Cultura e poi in aula per evitare uno scivolone che avrebbe effetti nazionali.

Il tema è delicatissimo quanto complicato. Il Pnrr ha una linea - la missione 7 - che offre a tutte le regioni italiane fondi per promuovere una «nuova» formazione. Con corsi che puntino, recita il piano europeo, «all’acquisizione di competenze in settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica». Per raggiungere questi obiettivi lo Stato si è impegnato con l’Ue a introdurre una serie di modifiche all’offerta formativa. E per questo ogni Regione beneficiaria dei fondi è stata obbligata dall’Ue a varare una apposita legge entro il 30 settembre per modificare il catalogo dei corsi e prevedere un ruolo per le imprese.