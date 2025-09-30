Concessioni balneari e corruzione all'Asp 6 di Palermo, l'Antimafia convoca i dirigenti

Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, dopo aver ascoltato il deputato dell’Ars Ismaele La Vardera sulle presunte infiltrazioni mafiose nella gestione di uno stabilimento balneare, ha deciso di convocare il dirigente generale del dipartimento Ambiente della Regione siciliana, Calogero Beringheli, perché riferisca sulle procedure di assegnazione delle concessioni balneari.

«Sono stato audito dalla commissione Antimafia regionale - dice il deputato regionale e leader regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera - e mi hanno rassicurato sul fatto che apriranno un fascicolo ad hoc sì sul caso e sulle possibili infiltrazioni ma che faranno una battaglia per comprendere lo stato delle cose in tutti i lidi siciliani. Non posso che esserne felice che finalmente le istituzioni si stiano attivando in tal senso. Finora sembrava che la battaglia fosse solo la mia, oggi invece alla luce dell’audizione l’Antimafia ha capito la gravità della cosa: ribadisco che non è normale essere aggrediti, seppur verbalmente, dall’autista del boss Genova».