Schifani compatta il centrodestra sul voto all'Ars per il deputato supplente

«C’è stato un clima di grande serenità, i partiti sono concordi e unanimi sul parere». Così Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, a conclusione del vertice di maggioranza a Palazzo d’Orleans, riunito stamani in vista del voto di domani (30 settembre 2025) all’Assemblea regionale siciliana per il parere obbligatorio sulla figura del deputato supplente, prevista da una norma al vaglio del Parlamento nazionale, che si dovrà esprimere in doppia lettura in quanto è necessaria la modifica dello statuto siciliano. Per il via libera servirà la maggioranza qualificata, almeno 36 voti favorevoli con votazione a scrutinio segreto: il centrodestra conta su 47 deputati su 70.

Alla riunione, durata poco più di mezz’ora, hanno preso parte il presidente della Regione Renato Schifani - che aveva convocato l’incontro - e i vertici del centrodestra: Carmelo Pace per la Dc, Nino Germanà e Luca Sammartino per la Lega, Giorgio Assenza per Fdi, Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri per Noi Moderati, Marcello Caruso e Stefano Pellegrino per Forza Italia. Fabio Mancuso per il Mpa in collegato da remoto.