Schifani: «In atto azioni concrete per contrastare la povertà sociale e il disagio giovanile»

«Stiamo mettendo in atto azioni concrete per contrastare la povertà sociale e il disagio giovanile, sostenendo i ragazzi e le famiglie, intervenendo nelle periferie dove e alto il tasso di povertà educativa», lo ha detto il presidente della regione Renato Schifani, rivolgendosi alla comunità salesiana riunita a Catania per accogliere il rettor maggiore don Fabio Attard, successore di don Bosco.

Nel suo intervento, Schifani ha sottolineato l'impegno del governo in favore delle fasce deboli della popolazione e dei più piccoli: «Stiamo rilanciando e rafforzando il ruolo degli oratori siciliani, spazi che devono continuare ad essere luoghi di aggregazione e di socializzazione, dove i piccoli possano sentirsi sicuri e amati», ha affermato il governatore.

«Lo sport, svolto nei cortili delle scuole, nelle palestre delle associazioni, nei campi dell'oratorio – ha aggiunto - è la chiave per trasmettere ai giovanissimi valori sani e, in molti casi, una via di accesso a un percorso di vita alternativo a quello della violenza e della devianza. Ecco perché, fin dall'inizio della legislatura, abbiamo voluto introdurre i voucher per incentivare la partecipazione ad attività sportive dei ragazzi appartenenti a famiglie a basso reddito. Sono oltre un migliaio le società e le associazioni dilettantistiche siciliane, che anche quest’anno aderiscono all’iniziativa che, nel 2024, ha consentito a oltre 16 mila giovani di praticare attività sportiva. Una misura di cui sono orgoglioso».