Regione, altri dieci milioni per le famiglie in difficoltà

Ulteriore sostegno della Regione alle famiglie siciliane indigenti. Mentre da Palazzo d’Orleans trapelano alcuni dettagli su come verrà speso il surplus di oltre 2 miliardi di euro avanzato dal Rendiconto 2024 e annunciato mercoledì scorso, sulla manovra quater, ancora ferma in Commissione bilancio all’Ars, piovono dieci milioni per rifinanziare la misura del «Contributo di solidarietà» in favore delle famiglie in difficoltà economica.

È quanto prevede un emendamento firmato ieri dal presidente della Regione Renato Schifani, con risorse che si vanno ad aggiungere ai 30 milioni di euro già previsti dal governo con la legge 28 del 2024 e a un altro milione aggiunto successivamente. Il nuovo finanziamento dovrebbe consentire di far scorrere la graduatoria per oltre tremila domande, dopo gli ulteriori mille nuclei familiari inseriti durante l’estate. In manovra via libera all’aumento delle giornate lavorative per il personale dei Consorzi di bonifica. Inoltre, i due miliardi recuperati verranno utilizzati dall’esecutivo per incentivi all’occupazione, emergenze e sociale.