La Flotilla dice no all'appello di Mattarella: «Non cambieremo rotta»

La flotta, spiegano in una nota, partirà per «sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra» e che «la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell’inazione dei nostri governi».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende in campo per invitare la Global Simud Flotilli ad accettare la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme e per dissuaderla dal continuare la propria missione fino a sfidare il blocco navale. Ma la Flottila ha risposto no al Capo dello Stato. Andrà avanti: «Non cambieremo rotta». Anzi, una nuova flotta si prepara a prendere il mare da Catania per Gaza. È quella organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition, resa nota attraverso il sindacato Usb, con l’annuncio che salperà domani 27 alle 17, dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti.

«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perchè raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza». La nota si chiude con la dicitura: «Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana».