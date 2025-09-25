Gaza, il ministro Crosetto: la Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso

«La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l’uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa. Forse la gravità della situazione sfugge ed essa non dipende dalla volontà del nostro Parlamento, del nostro governo o di quelli delle altre 44 nazioni rappresentate, perchè una volta entrata in acque considerate israeliane sfuggirà dal controllo e dalla possibilità di agire di tutti noi. Per questo stiamo cercando di agire ora ed è partita un’incessante azione diplomatica della presidente Meloni e del ministro Tajani». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa al Senato.

Questo governo, ha ricordato il ministro, «ha avuto posizioni molto dure sulla politica di Netanyahu. Ma non siamo la Knesset, non abbiamo il potere di decidere sulla politica di Israele. Abbiamo sempre sostenuto la soluzione di due popoli due Stati, ma che ruolo può avere l'Italia nel far cambiare idea al governo Netanyahu? Quello che hanno fatto altri Paesi ha cambiato una virgola? La politica è l'arte del realismo, non del velleitarismo e della strumentalizzazione. Dal nostro governo ogni azione è stata un’azione concreta; meglio accendere un cerino che imprecare contro le tenebre».