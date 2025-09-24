Ucraina, Zelensky dopo l’incontro con Trump: «Capisce che non possiamo cedere territori»

Volodymyr Zelensky apre al dialogo con Donald Trump dopo l’incontro a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Il presidente ucraino ha detto a Fox di essere «un po’ sorpreso» da un recente post del tycoon sui confini che potrebbero tornare a quelli di inizio guerra, ma ha sottolineato che «capisce che non possiamo semplicemente scambiare territori, non sarebbe giusto».

Dopo oltre 43 mesi di conflitto, ha ribadito Zelensky, «gli ucraini sono in una posizione difficile. Non possiamo perdere, perderemmo la nostra indipendenza».

Il leader di Kiev, in un’intervista a SkyNews, ha aggiunto che Trump sarebbe pronto a garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo la guerra, definendo questa posizione «un grande cambiamento». Tra i temi discussi anche l’uso di droni e nuove forniture di armi.

In un post diffuso dopo il bilaterale, Zelensky ha parlato di un incontro «produttivo», concentrato sul ritorno dei bambini deportati in Russia e sul sostegno agli sforzi di difesa. «Siamo grati al Presidente Trump per la solida collaborazione con gli Stati Uniti», ha detto, rimarcando che l’ex presidente «è ben informato su tutti gli aspetti di questa guerra» e determinato a «contribuire a porne fine».