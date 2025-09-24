Trump contro Europa e Nazioni Unite: «Ue imbarazzante e Onu inutile»

Donald Trump torna all’attacco dal palco dell’Assemblea generale dell’Onu. In un discorso fiume di quasi un’ora, il presidente degli Stati Uniti ha definito l’Europa «imbarazzante» per l’acquisto di petrolio dalla Russia e destinata a «morire» se non interverrà subito sull’immigrazione e sulle «politiche energetiche suicide».

Il tycoon ha attaccato anche le Nazioni Unite, accusate di «creare e finanziare» le invasioni di migranti invece di fermarle, e ha bollato la lotta al cambiamento climatico come una «truffa». «Gli ambientalisti vogliono uccidere le mucche», ha ironizzato, rivendicando l’uscita dall’accordo di Parigi.

Non sono mancati riferimenti all’attualità internazionale: su Gaza Trump ha ribadito che «riconoscere la Palestina è una ricompensa ad Hamas», mentre sull’Ucraina ha criticato l’Europa ma anche Cina e India, «maggiori finanziatori della guerra russa».