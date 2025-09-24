Meloni: «Condanna per gli attacchi alla Flotilla, ma gli aiuti si potevano consegnare in sicurezza»

«Intanto condanno fermamente» l’attacco alla Flotilla e «stiamo indagando». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai cronisti a New York. Il ministro Crosetto ha inviato una fregata ma, ha ricordato, ma «non è previsto l’uso della forza militare».

«Penso che ora vada fatto un richiamo a tutti alla responsabilità, in modo particolare perchè sulla Flotilla ci sono parlamentari - ha aggiunto - specie perchè si tratta di parlamentari della Repubblica italiana» e c'è in gioco l’incolumità delle persone.

Tuttavia, ha puntualizzato la premier, «i parlamentari sono pagati per lavorare nelle istituzioni. Se il tema sono gli aiuti, quelli si potevano consegnare in sicurezza. Non si può rischiare l’incolumità delle persone per iniziative che mettono più in difficoltà il governo invece di aiutare concretamente».