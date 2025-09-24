Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Meloni: «Condanna per gli attacchi alla Flotilla, ma gli aiuti si potevano consegnare in sicurezza»

Meloni: «Condanna per gli attacchi alla Flotilla, ma gli aiuti si potevano consegnare in sicurezza»

La premier interviene a margine dell'assemblea Onu, e puntualizza che «non è previsto l’uso della forza militare»

di

La premier Giorgia Meloni a New York per partecipare all'assemblea Onu, 23 settembre 2025. ANSA/FILIPPO ATTILI/US PALAZZO CHIGI +++ ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++ -----

«Intanto condanno fermamente» l’attacco alla Flotilla e «stiamo indagando». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai cronisti a New York. Il ministro Crosetto ha inviato una fregata ma, ha ricordato, ma «non è previsto l’uso della forza militare».

«Penso che ora vada fatto un richiamo a tutti alla responsabilità, in modo particolare perchè sulla Flotilla ci sono parlamentari - ha aggiunto - specie perchè si tratta di parlamentari della Repubblica italiana» e c'è in gioco l’incolumità delle persone.

Tuttavia, ha puntualizzato la premier, «i parlamentari sono pagati per lavorare nelle istituzioni. Se il tema sono gli aiuti, quelli si potevano consegnare in sicurezza. Non si può rischiare l’incolumità delle persone per iniziative che mettono più in difficoltà il governo invece di aiutare concretamente».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province