Flotilla, il ministro Crosetto invia in soccorso la fregata Fasan. La Cgil: «Pronti allo sciopero»

«Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro». Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, spiegando che la nave «si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso».

La decisione è stata presa dopo un confronto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Sono stati informati l’addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina», ha precisato Crosetto.

Intanto la Cgil ha condannato «gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla» e ha chiesto al governo di «adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo». Il sindacato avverte: «In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri siamo pronti a proclamare lo sciopero generale».