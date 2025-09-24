«Dopo 10 anni di deficit, per la Regione un avanzo di 2 miliardi di euro»: l'annuncio di Schifani

«La maggioranza è coesa e lavora bene, confrontandosi quotidianamente con il governo nazionale. Sono andato tante volte a Roma ma mai per chiedere o con il cappello in mano, ma per discutere, per condividere riforme. Dall’altro lato il governo nazionale è stato sempre attento ai temi che ci riguardano nel rispetto delle parti e dei ruoli», ha aggiunto Schifani, incontrando al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione.

Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato record che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. «È un risultato straordinario» ha detto Schifani.

Si tratta di un risultato senza precedenti: basti pensare che nel 2015, anno in cui la Regione ha iniziato ad applicare il decreto legislativo 118, il disavanzo aveva raggiunto i 6,192 miliardi di euro e che alla fine del 2022 il disavanzo era ancora pari a 4 miliardi.

«La Sicilia - ha continuato Schifani - adesso ha i conti in regola. All’atto del nostro insediamento, la Regione aveva un disavanzo di 4 miliardi, oggi registriamo un avanzo di oltre due miliardi. Questo governo, con le sue scelte, ha dimostrato di saper guardare non soltanto all’oggi, affrontando le emergenze e ottenendo un aumento del pil superiore a quello nazionale, che ha fruttato un aumento del gettito fiscale, ma ha lo sguardo sul futuro, creando le premesse per uno sviluppo stabile che abbia ricadute anche sull’occupazione per i nostri giovani e sulla qualità della vita dei Siciliani. Per questo voglio essere chiaro: sono risorse che destineremo prioritariamente a investimenti».

«Con l’approvazione del Rendiconto 2024 – afferma l’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino - la Regione segna un passaggio storico: dal deficit al surplus. Abbiamo portato a segno uno straordinario obiettivo di risanamento grazie al dividendo fiscale e a politiche economiche e di bilancio ispirate ai principi di rigore e sviluppo. Con l’approvazione del rendiconto 2024 si apre una nuova stagione per i conti della regione, che consentiranno di spingere ulteriormente sullo sviluppo, incrementando la spesa produttiva per investimenti. Lo straordinario dato registrato oggi ci consente di puntare in modo deciso alla risoluzione del contenzioso con la Corte dei conti sui rendiconti degli anni precedenti, con l’obiettivo di liberare ulteriori risorse per gli esercizi futuri. Inoltre potremo immediatamente contare su spazi finanziari significativamente più elevati, da utilizzare già nella prossima legge di stabilità anche attraverso la fiscalità di vantaggio recentemente ottenuta con l’approvazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto regionale».