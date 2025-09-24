Attacco alla Flotilla, M5S e Avs occupano i banchi del governo alla Camera. Seduta sospesa al Senato

Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra hanno chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo della Camera dopo l’attacco notturno con droni alla Flotilla. Alcuni parlamentari di Avs e M5s hanno occupato i banchi del governo e l’emiciclo. E il presidente di turno dell’assemblea Giorgio Mulè li ha invitati a riprendere i loro posti, annunciando che la presidenza della Camera ha dato la disponibilità ad anticipare la capigruppo in calendario comunque nel pomeriggio.

«I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni», ha spiegato il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. Sui banchi del governo, a bloccare la prosecuzione dei lavori, anche i deputati M5s Stefania Ascari e Leonardo Donno.