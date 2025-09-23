Prestazioni sanitarie dei privati in Sicilia, il Tar annulla il nuovo tariffario

Quattro sentenze storiche, soprattutto per la Sicilia, a chiudere, almeno per adesso, un capitolo aperto nel dicembre 2024 da Roma scatenando un fiume di Sos da parte della categoria coinvolta: con verdetti pubblicati ieri, il Tar del Lazio ha annullato il decreto con cui il ministero della Salute, lo scorso anno, rideterminava le tariffe delle prestazioni sanitarie effettuate dai privati convenzionati.

I giudici hanno così accolto i tre ricorsi presentati da oltre un centinaio di strutture accreditate unitamente ai sindacati Cimest e Sbv, tutti assistiti dagli avvocati e professori Salvatore e Tommaso Pensabene Lionti, nonché un quarto ricorso presentato da altri centri, coadiuvato da sigle come Uap, Federanisap, Aiop e Anmed. Sulla bilancia dei togati, la riduzione dei rimborsi scattata più di otto mesi fa tra le proteste dei privati, a cominciare dall’Isola, dove le associazioni hanno più volte lamentato tariffe ribassate fino all’80% e in media inferiori del 25% rispetto al nomenclatore Balduzzi del 2012, rimarcando l’impossibilità di garantire un’offerta di salute adeguata agli standard di qualità, con ripercussioni sui pazienti e sull’efficienza del sistema sanitario.