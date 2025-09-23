La Commissione dell'Eurocamera respinge la richiesta di revoca dell'immunità per Salis

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre.

Siamo un pochino più sereni ma molto felici, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria quindi speriamo»: è il commento all’ANSA di Roberto Salis, dopo il voto della Commissione.

«Questo voto rappresenta un pericoloso e brutto precedente: sul caso Salis si sta giocando una partita politica ma andando contro le regole che prevedono che l’immunità copra i reati presuntamente compiuti durante il mandato, non prima». Lo afferma il popolare spagnolo Adrián Vázquez Lázara, relatore della richiesta di revoca dell’immunità. «Prevedo che l’Ungheria presenterà ricorso alla Corte di giustizia europea», ha aggiunto.