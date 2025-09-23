Termovalorizzatori in Sicilia, superato l’ostacolo ricorsi

I due termovalorizzatori che la giunta Schifani sta avviando hanno già superato i primi ostacoli. Nessuno dei ricorsi presentati per bloccare i progetti e il piano rifiuti che li ha previsti ha ottenuto al Tar la sospensione dell’iter.

Sono 12 i ricorsi depositati da quando Schifani, in qualità di commissario, ha approvato il piano e stanziato gli 800 milioni per realizzare i due impianti di Palermo (Bellolampo) e Catania (Pantano d’Arci). E fra questi c’è anche quello del Pd. Ma Schifani ieri in conferenza stampa ha sottolineato che «ci sono anche ricorsi presentati da ditte che hanno subito la confisca per infiltrazioni mafiose. Segnale evidente del fatto che ci muoviamo in un settore a qualificata presenza di una certa criminalità». Schifani ha fatto riferimento al fatto che anche il ricorso presentato dalla Sicula Trasporti, società che gestisce la discarica di Lentini e che è finita sotto inchiesta, è stato respinto almeno per quel che riguarda la richiesta di sospensione.