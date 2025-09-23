Ars, pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater

Uno sconto agli agricoltori sulle cartelle emesse dai consorzi di bonifica per l’acqua, che in molti casi non è mai arrivata nei campi. È una delle poche norme su cui i leader dei partiti del centrodestra hanno trovato l’intesa, ieri, in vista della maratona che inizierà stamani in commissione Bilancio all’Ars. E sarà una battaglia, visto che i deputati hanno fatto piovere sulla manovra quater oltre 900 emendamenti.
Renato Schifani ha riunito ieri capigruppo e segretari di partito, insieme all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. E lì è stato espresso il sostegno di tutti a una proposta della Dc che mirava inizialmente a indennizzare del tutto gli agricoltori colpiti dalla crisi idrica. Già da alcuni mesi il pagamento dei canoni irrigui è sospeso ma per bloccarlo del tutto sarebbero serviti 15 milioni. La maggioranza ha invece stanziato 5 milioni che permetteranno un forte sconto su tutti i ruoli recapitati agli agricoltori.
Intesa anche sulla norma che stanzia 10 milioni per un bonus extra di valore compreso fra i 500 e i mille euro una tantum ai regionali. La valutazione in corso nelle ultime ore è legata alla possibilità che questo bonus venga esteso anche ai dipendenti delle partecipate e degli enti collegati. Ipotesi che imporrebbe la ricerca di risorse aggiuntive.
Schifani ha invece definitivamente stoppato un emendamento della Dc che prevedeva di stanziare 2 milioni in favore dell’assessorato agli enti locali, guidato dal democristiano Andrea Messina, per erogare ai sindaci contributi per eventi nel periodo natalizio. Allo stesso modo è stata negata a Fratelli d’Italia la possibilità di rimpinguare i capitoli di spesa per manifestazioni. Per Schifani «bisogna evitare nella manovra quater di avallare spese discrezionali».
Ci sarà invece un finanziamento da un milione per le attività legate a Gibellina capitale dell’arte contemporanea.
Per il resto i leader del centrodestra si sono dati 48 ore per scrivere e presentare a Dagnino ulteriori emendamenti che attingono ai 25 milioni extra stanziati dal governo per ampliare la manovra quater. Sono somme che si aggiungono ai 35 milioni che Schifani aveva già destinato al finanziamento di emendamenti per interventi infrastrutturali nei territori di provenienza dei deputati. In questo modo ogni parlamentare di maggioranza ha 600 mila euro da gestire mentre ai colleghi dell’opposizione vanno 400 mila euro.
E ora però va fatta una cernita delle proposte già depositate in commissione. Che sono tantissime, 600 del tutto nuove e altre trecento che erano già state presentate alla manovra ter e che restano «vive» in quanto legate ad articoli stralciati da quel disegno di legge e inseriti nella manovra quater.
Di tutto questo si inizierà a discutere oggi e la previsione è di andare avanti per tutta la settimana. Nel frattempo nel pomeriggio Luca Sammartino giurerà all’Ars per tornare ufficialmente in giunta un anno e mezzo dopo le dimissioni da assessore all’Agricoltura, per via dell’inchiesta per corruzione in cui è rimasto coinvolto. Il rientro di Sammartino rafforza nel governo l’ala che fa capo alla Lega e alla Dc. «Luca saprà gestire efficacemente i fondi europei destinati al settore», ha detto il leghista Vincenzo Figuccia.
