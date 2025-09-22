Termovalorizzatori, affidato il progetto di fattibilità. Schifani: «I siciliani ora ci credono»

«Oggi raggiungiamo uno degli obiettivi per la realizzazione dei termovalorizzatori. La mia sensazione è che la gente cominci a crederci. Abbiamo detto agli elettori che l’avremmo realizzato per superare l’annoso problema della gestione e della raccolta dei rifiuti. Abbiamo lavorato e trovate le somme, 800 milioni, che conto a breve di poter implementare con fondi sociali di coesione. Probabilmente, a breve, troveremo altre risorse per le opere accessorie. Entro cinque mesi i progettisti dovranno depositare il loro lavoro. La firma di oggi non vuole essere solo atto amministrativo, ma serve a dire ai siciliani che stiamo andando avanti. Non potevo mancare a questo appuntamento, era mio dovere esserci nonostante sia una giornata complicata». Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, visibilmente provato a poche ore dalla scomparsa del fratello Rosario, nella conferenza stampa per la firma sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori da realizzare a Palermo (Bellolampo) e a Catania (zona industriale di Pantano D’Arci).