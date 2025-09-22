Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sammartino torna nella giunta regionale, Schifani firma la nomina

Sammartino torna nella giunta regionale, Schifani firma la nomina

Il presidente gli riaffida le deleghe all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea

Luca Sammartino

Luca Sammartino torna nella giunta di governo della Regione Siciliana. Il presidente Schifani lo ha nominato oggi (22 settembre) nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea. Domani giurerà in Aula. Prende il posto di Barbagallo che si è dimesso nei giorni scorsi.

«Siamo contenti e certi che la sua presenza nel governo siciliano contribuirà a far crescere i  vasti settore dell’agroalimentare e della pesca che sono pilastri fondamentali della crescita e del pil siciliano. Sammartino è persona competente e di grande acume politico, svolgerà il suo ruolo con la passione  di sempre. A lui i nostri migliori auspici di buon lavoro». Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

