Tensione a est, Trump: «Difenderemo Polonia e paesi baltici da Mosca»

Intanto la Nato intensifica le missioni: la Raf britannica ha effettuato la sua prima sortita in Polonia e due Eurofighter tedeschi hanno intercettato un velivolo russo entrato senza piano di volo sul Baltico. L’Estonia ha convocato per lunedì una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, la prima in 34 anni di adesione, definendo l’episodio «parte di un più ampio schema di escalation da parte della Russia».

Nuove tensioni a est dopo lo sconfinamento di tre caccia Mig russi nello spazio aereo estone. Donald Trump, in partenza per il funerale di Charlie Kirk, ha assicurato che «gli Stati Uniti aiuteranno la Polonia e i Paesi Baltici a difendersi» in caso di escalation, provando a rassicurare gli alleati europei.

«Sono molto deluso da Putin – ha dichiarato il presidente Usa – muoiono fra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione». Dal Cremlino la replica: le sanzioni «non aiutano» e lo zar «rimane interessato e aperto a una conclusione pacifica», accusando Londra e l’Europa di «alimentare l’escalation».

Il tema delle sanzioni e delle garanzie di sicurezza sarà al centro del bilaterale tra Trump e Zelensky a New York, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.