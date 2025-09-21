Regno Unito, Francia e Canada riconoscono lo Stato di Palestina

Regno Unito, Francia e Canada, membri del G7, hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Con loro, in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, altri Paesi europei come Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta e San Marino.

Sono ormai oltre 150 i Paesi membri dell’Onu ad avere compiuto questo passo. Restano invece contrari Stati Uniti, Italia e Germania, che continuano a sostenere la necessità di un negoziato diretto tra israeliani e palestinesi.

In Europa la Svezia era stata la prima ad aprire nel 2014, seguita da Irlanda, Spagna, Slovenia e Norvegia lo scorso anno. Fuori dall’Ue, la maggior parte dei Paesi asiatici, africani e latinoamericani riconoscono già da tempo la Palestina, così come Russia e Cina.