Meloni: «La mafia fa schifo, ci guida l’esempio di Falcone, Borsellino e Livatino»

«Abbiamo avuto il coraggio di dire che la mafia fa schifo e la combatteremo con tutte le forze che abbiamo. Non cederemo mai sul carcere duro, riporteremo lo Stato nei territori dove aveva fatto un passo indietro. Rafforzeremo la legislazione antimafia, ci guida l’esempio di Falcone, Borsellino e Livatino». Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, l’appuntamento dei giovani di Fratelli d’Italia all’Eur, a Roma.

Accolta dal coro «un presidente, c’è solo un presidente», ha invitato i ragazzi di Gioventù nazionale a «tenere la testa alta» e a non credere a ciò che «gran parte dei media tenta di propinarvi ogni giorno». «Voi non siete la gioventù meloniana – ha detto – voi combattete per i vostri valori e io combatto al vostro fianco».

La presidente del Consiglio è tornata anche sulle polemiche dopo l’omicidio di Charlie Kirk: «Nessuno ha detto una parola contro l’ignobile post dei sedicenti antifascisti che lo ritraeva a testa in giù con la scritta -1. Ma noi non ci facciamo fare la morale da questa gente».