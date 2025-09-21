Ars, la mossa di Schifani per sbloccare la manovra: blindare le risorse per i territori

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
PALERMO. Ars,cerimonia insediamento 18°legislatura,elezione presidente Gaetano Galvagno.Nella foto il presidente della regione Renato Schifani ..Ph.Alessandro Fucarini

Era uno dei nodi della manovra quater ancora da sciogliere per dare un’accelerazione al provvedimento fermo da due settimane in Commissione Bilancio all’Ars, ma il giallo è risolto: a veicolare la quota parte dei 25 milioni extra destinati agli interventi sui territori, aggiunti dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino ai 35 milioni già previsti, non saranno i deputati di centrodestra ma direttamente il governo, con emendamenti da presentare in qualsiasi momento. È l’accordo raggiunto tra i partiti che sostengono l’esecutivo regionale e il presidente Renato Schifani, da ribadire domani, nel vertice di maggioranza confermato ieri dal numero uno di Palazzo d’Orleans.

D’altronde, per gli onorevoli i tempi per presentare correttivi al testo erano scaduti venerdì scorso e proprio in base all’intesa nessuno si era fatto avanti. Sul piatto dovrebbero esserci 18 milioni di euro, al netto dei 7 che toccherebbero invece all’opposizione, mentre lo stesso Schifani fra qualche ora ribadirà a tutti la linea da seguire, oltre che sul metodo, anche sul merito degli emendamenti in questione: non si tratterà di opere infrastrutturali, che dovrebbero entrare invece nella partita dei 35 milioni, ma comunque di misure urgenti e di qualità. Insomma, mance e mancette elettorali dovrebbero finire al bando e la riunione di domani servirà proprio a chiarire su quali interventi puntare.

