Sanità, la fuga dei pazienti dalla Sicilia costa 240 milioni l’anno

Il conto totale porta alla cifra monstre di 240 milioni all’anno. Ma ciò che è saltato agli occhi dei deputati presenti ieri in commissione Sanità all’Ars è che, per dirla con il presidente Pippo Laccoto, «si va fuori Sicilia anche per una operazione alle tonsille». Oppure, ha notato il forzista Nicola D’Agostino, «per semplici interventi di ortopedia».
È così che all’Ars è esploso ieri il caso viaggi della speranza. In commissione sono stati convocati i manager di ospedali e Asp con l’assessore Daniela Faraoni e il dirigente Salvatore Iacolino. È venuta fuori una tabella della Regione che mostra come nel 2023 il bilancio dei viaggi della speranza ha raggiunto i 240 milioni. Il monitoraggio sulle fughe del 2024 è in corso. Ma al di là dell’aggiornamento è il tipo di prestazioni per le quali si va in Lombardia, Toscana o Emilia a essere costante. Ci sono venti tipi di interventi fatti al di là dello Stretto che valgono da soli oltre 76 milioni all’anno.
